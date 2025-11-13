Frente fria segue no centro-oeste do país (Fábio Lima/O Popular)\n16 municípios estão com risco potencial de tempestades. Para esta quinta-feira (13), a previsão é de sol com nuvens. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a criação de calor e umidade cria o ambiente ideal para o desenvolvimento de áreas de instabilidade, aumentando o risco de pancadas de chuva.\nDe acordo com o Cimehgo, também há risco de formação de tempestade isoladas, acompanhadas de fortes rajadas de vento e raios.\nAo POPULAR, André Amorim disse que, para o fim de semana, o clima estará um pouco mais estável e a probabilidade de chuva será baixa e, se acontecer, será em regiões isoladas. "Nós teremos temperaturas mais elevadas e calor. Estamos contando com chuva mesmo retornando de terça para quarta-feira da próxima semana", afirma.