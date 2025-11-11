-VIDEO CHUVA SÃO LUIZ DO NORTE (1.3335345)\nUm vendaval destruiu o teto de uma sala de aula do Centro de Ensino em Período Integral Meira Matos e causou diversos estragos na cidade de São Luiz do Norte, na região central do estado, na noite desta segunda-feira (10). De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), choveu 32.4 milímetros e os ventos passaram dos 60 km/h.\nNas imagens obtidas pela TV Anhanguera é possível ver a força do vento arrancando o forro do teto de um posto de combustível e uma sala de aula do CEPI Meira Matos com o gesso do teto no chão (assista ao vídeo acima).\nEm nota enviada ao POPULAR, a Prefeitura de São Luiz do Norte informou que apesar da tempestade, nenhum serviço público foi afetado, e a Defesa Civil está em alerta, embora não haja registro de situações de risco. Além disso, as equipes municipais seguem realizando a limpeza e a retirada de galhos e resíduos nas vias (confira a nota na íntegra abaixo).