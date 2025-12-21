Verão: estava deve ser marcada por forte calor e maior insolação (Wesley Costa/O Popular)\nO verão começou neste domingo (21) e deve ter calor acima da média e risco de tempestades, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). A nova estação abrange os meses de janeiro, fevereiro e março, período em que os dias são mais longos em relação às noites devido ao solstício de verão.\nDe acordo com o Cimehgo, o período é caracterizado pelo aumento da temperatura do ar e altos índices de umidade transportada por frentes frias vindas do norte do Brasil.\nEssa combinação contribui para a formação de tempestades, frequentemente acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e, em alguns casos, queda de granizo”, destaca boletim do instituto.\nAlerta de chuvas fortes é lançado para Goiás neste final de semana; veja regiões que serão mais afetadas