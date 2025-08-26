Não é verdade que a esposa do ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) esteja à frente do programa Farmácia Popular. Uma fala infundada de um deputado estadual do Rio Grande do Sul tem circulado amplamente nas redes sociais. No vídeo, ele alega que Ana Estela Haddad é “diretora do Farmácia Popular” e dá a entender que ela seria conivente com um esquema de fraudes cujo alvo foi o programa do governo federal.\n🔔 Siga o canal do O POPULAR no WhatsApp\nNa verdade, Ana Estela atua desde 2023 no Ministério da Saúde, mas como secretária da Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI). A pasta coordena a transformação digital do SUS. O programa Farmácia Popular é coordenado por Bruno Fernandes Baltazar de Oliveira e está vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (SECTICS), outra área dentro do ministério.