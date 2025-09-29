Um vídeo compartilhado no X repercute trecho do discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em que ele afirma que o aquecimento global é um “golpe”. O post, segundo o qual o americano denunciou “o golpe falso sobre as mudanças climáticas”, ignora as evidências sobre o tema. É consenso na comunidade científica que o aquecimento global é uma realidade.\nO Comprova já mostrou que 99% dos cientistas acreditam que o aquecimento global é provocado, principalmente, pela atividade humana. O último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), publicado em 2023, mostrou que a elevação da temperatura na superfície global é causada pelo ser humano por meio da emissão de gases de efeito estufa (GEE), CO₂ e metano (CH₄).