Foi criado com inteligência artificial (IA) um áudio em que uma voz parecida com a do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes critica o "vocabulário golpista dos evangélicos" e promete proibir falas como "senhor dos senhores, senhor dos exércitos, único Deus e único que é digno".
Não há registro público de que o ministro tenha feito esse tipo de afirmação. O Comprova procurou notícias sobre o assunto, mas não chegou a nenhum resultado.
O consultor em inteligência artificial Pedro Burgos destacou alguns elementos que indicam a adulteração no áudio. Por exemplo, o fim das frases no áudio nem sempre é pontuado, o que é "um problema comum de modelos geradores de áudio", segundo Burgos.