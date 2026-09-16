O perfil que publicou o vídeo investigado se apresenta com frases como: “Aqui a fofoca é sempre servida bem quente, Você vai encontrar: política, ironias, comédia, verdades, opiniões“ (Projeto Comprova)\nNão é verdade que o veículo The Intercept Brasil publicou um áudio que Renan Santos, candidato à Presidência da República pelo partido Missão, teria enviado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro afirmando que o colocaria na “cadeia”. Conforme verificado pelo Comprova, o áudio é falso. Análise do Hive Moderation, ferramenta que identifica indícios de manipulação por inteligência artificial, apontou uma probabilidade de 99,2% da fala de Renan ter sido gerada artificialmente.\nEm nota, o Intercept declarou que o material não foi produzido, publicado ou distribuído pela redação e não corresponde a nenhuma de suas reportagens (Projeto Comprova)