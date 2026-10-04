É falso que o avião usado pelo governo dos Estados Unidos na captura de Nicolás Maduro esteja no Brasil para levar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição. A alegação circula em um post publicado neste sábado (3). A publicação dá a entender que a aeronave seria usada para levar Lula aos Estados Unidos caso ele perca a eleição no primeiro turno e haja uma tentativa de golpe.\nO empresário e influenciador Pablo Marçal publicou o conteúdo no Instagram com a legenda “Se tiver golpe, já sabe”. Mas as imagens do avião dos Estados Unidos foram tiradas de contexto. Contatada pelo Comprova por telefone, a Força Aérea Brasileira (FAB) afirmou que o avião esteve no Brasil para um exercício militar e retornou aos Estados Unidos em 24 de setembro.\nSegundo o G1, o avião Lockheed Martin HC-130J Combat King II esteve na Base Aérea de Campo Grande (MS) para “simular operações de resgate e apoio em áreas de difícil acesso, em um cenário de guerra não convencional”. Ou seja, diferentemente do que o post viral – que teve mais de 12 milhões de visualizações até a publicação deste texto –, o avião não está no Brasil neste domingo (4).