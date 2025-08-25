Não há registro público de que a China tenha declarado que “não vai ajudar o Brasil na guerra comercial com os EUA”, ao contrário do que afirma post viral da rede social X. A publicação simula uma notícia jornalística, mas não cita nenhuma fonte para sustentar a alegação.\nEm 28 de julho, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, disse que seu país está disposto a “trabalhar com o Brasil” para lidar com o tarifaço de 50% anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.\nEm 6 de agosto, o próprio chanceler Wang Yi disse, em conversa por telefone ao assessor especial da Presidência Celso Amorim, que apoia o Brasil na luta contra “interferência externa injustificada” nos assuntos internos do país.\nDilma não está entre alvos de sanções dos EUA por causa de Mais Médicos