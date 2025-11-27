GOLPES VIRTUAIS\nAs fraudes em compras online atingiram um nível crítico em 2025. Dados da Serasa Experian mostram que as tentativas de golpe cresceram 22,9% no primeiro trimestre do ano em comparação com o mesmo período de 2024, o que reflete uma escalada preocupante. Segundo Thiago Guedes Pereira, CEO e fundador da DeServ Academy e da DeServ Segurança da Informação, esse avanço tem sido impulsionado pelo uso de inteligência artificial para criar sites falsos, deepfakes e campanhas enganosas em larga escala.\nComo os golpistas abordam as pessoas\nGolpistas que atuam em golpes de compras online costumam iniciar o contato por meio de técnicas de engenharia social. A estratégia consiste em criar situações que pressionam o usuário a agir rapidamente sem verificar a legitimidade da oferta. Links maliciosos frequentemente aparecem em anúncios patrocinados em redes sociais como Instagram, Facebook, em buscadores como o Google, além de mensagens enviadas por WhatsApp, SMS ou e-mail que imitam grandes varejistas, bancos e transportadoras. Outra tática crescente é o uso de deepfakes, vídeos e áudios criados com inteligência artificial para conferir credibilidade a promoções falsas que usam a imagem ou a voz de pessoas famosas.