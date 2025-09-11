Conteúdo analisado: Vídeo descontextualiza declaração do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre a necessidade de o Brasil investir mais em energia nuclear para fins de defesa e soberania nacional, para alegar que o país pretende construir uma arma nuclear.\nOnde foi publicado: YouTube.\nContextualizando: Uma declaração do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, feita no dia 5 de setembro sobre o uso de energia nuclear para fins de defesa da soberania nacional gerou especulação nas redes sociais na última semana. Em cerimônia de posse de novos diretores da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no Rio de Janeiro, Silveira afirmou que o Brasil precisa investir mais em energia nuclear.\n“Um país que é gigante pela própria natureza, que tem 11% da água doce do planeta, clima tropical, solo fértil e tantas riquezas minerais, precisa levar muito a sério a questão nuclear. No futuro, nós vamos precisar dessa tecnologia também para a defesa nacional”, afirmou.