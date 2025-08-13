Os jogadores de futebol Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, assim como a atriz Bruna Marquezine, não declararam apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para as eleições presidenciais de 2026, ao contrário do que publicaram páginas do TikTok.\nAs postagens em questão apresentam vídeos manipulados por inteligência artificial, a partir da técnica de deepfake – recurso que utiliza algoritmos para criar imagens e áudios falsos, mas com aparência realista, simulando pessoas fazendo algo que nunca ocorreu –, com o objetivo aparente de estimular o apoio político ao petista.\nOutro indício de que os vídeos foram gerados artificialmente é que as falas atribuídas aos dois jogadores, publicadas pelo mesmo perfil, são idênticas na maior parte dos dois conteúdos. Isso sugere que o criador utilizou comandos muito parecidos para produzir ambos.