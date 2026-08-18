Conteúdo analisado: O Comprova analisou vídeos que afirmam que o imunologista estadunidense Anthony Fauci, ex-conselheiro médico do governo Biden durante a pandemia, confessou, em registros feitos em seu diário pessoal, que o vírus Sars-Cov-2, causador da covid-19, teve origem num vazamento de laboratório. As publicações afirmam ainda que Fauci defendia o uso de hidroxicloroquina no tratamento da doença e que ele teria mentido sobre a eficácia de máscaras, do distanciamento social e das vacinas.\nComprova Explica: Informações distorcidas e falsas sobre a pandemia continuam a circular nas redes sociais. Quando divulgados e credibilizados, esses conteúdos questionam métodos comprovados cientificamente, como a vacinação, e colocam em risco a saúde de indivíduos.\nA seção Comprova Explica mostra por que conteúdos já desmentidos relacionados à covid-19 voltaram a circular, lista os discursos atuais que já foram desmentidos pelo Comprova e o que a ciência diz sobre a eficácia das vacinas e de medicamentos como a ivermectina.