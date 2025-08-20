A ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff (PT) não sofreu sanção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diferentemente do que afirmam publicações nas redes sociais.\nAs postagens trazem um vídeo que mostra um homem em um carro, com a legenda “Trump Sanciona Dilma Rousseff” e alegam que Dilma estaria entre as autoridades sancionadas por ter participação no programa Mais Médicos.\nO programa foi, de fato, instituído no governo Dilma, em 2013, mas a ex-presidente não foi sancionada. No último 13 de agosto, o governo Trump, por meio do secretário de Estado, Marco Rubio, revogou os vistos de outras autoridades ligadas ao programa Mais Médicos: Mozart Júlio Tabosa Sales, hoje secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais e que hoje atua como coordenador-geral para a COP 30.