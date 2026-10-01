Entre 72 horas antes da eleição, que será neste domingo (4), e 24 horas após o pleito, qualquer pessoa poderá acessar gratuitamente o site do Projeto Comprova, sem cobrança de dados móveis.\nO pedido partiu da sociedade civil, que, por meio da iniciativa Democracia sem Franquia, ajuizou ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a desinformação eleitoral. A ação foi confirmada em liminar pelo ministro Cristiano Zanin na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). Segundo o magistrado, a desinformação que circula massivamente durante o processo eleitoral “pode induzir o eleitor a erro, causando dano irreparável à legitimidade das eleições”.\nCom a decisão, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) fica obrigada a garantir a gratuidade no período em ambos os turnos.\nAlém do Comprova, domínios da Justiça Eleitoral – sites com o final jus.br – e de outras iniciativas de checagem (Lupa, Aos Fatos, UOL Confere, AFP Checamos, Fato ou Fake, Estadão Verifica, E-farsas e Boatos.org) também poderão ser acessados sem que seja cobrado o consumo de dados.