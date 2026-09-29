Conteúdo analisado: Post nas redes sociais que afirma que o senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), se eleito, vai tirar Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do Brasil, com base em um projeto de lei de 2007, que foi arquivado no ano seguinte. A GloboNews discutiu o assunto no programa “Em Pauta”.\nComprova Explica: Segundo apuração do Comprova, Flávio não fez tal afirmação nem indicou ter feito tal movimento. Além disso, diferentemente do que os posts afirmam, a iniciativa relacionada ao título de Nossa Senhora Aparecida, proposta por evangélicos, ocorreu em 2007, por meio de um projeto de lei do então deputado federal Professor Victório Galli, à época filiado ao PMDB de Mato Grosso. O texto sugeria substituir a expressão “padroeira do Brasil” por “padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos”, mas a sugestão foi arquivada em 2008.