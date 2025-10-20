Uma publicação atribui ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a responsabilidade por um suposto abandono dos produtores rurais endividados em razão das altas taxas de juros (Reprodução / Projeto Comprova)\nConteúdo analisado: Publicação alega que os produtores rurais estão desistindo de plantar por estarem mais endividados do que em anos anteriores e enfrentando maior dificuldade para ter acesso a crédito. Diz ainda que o governo federal teria “virado as costas” para quem produz alimentos, prejudicando o agronegócio com juros altos e falta de incentivo.\nOnde foi publicado: X.\nContextualizando: Uma publicação atribui ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a responsabilidade por um suposto abandono dos produtores rurais endividados em razão das altas taxas de juros.\nDe fato, a taxa Selic foi mantida em 15% ao ano, o maior patamar desde 2006. No entanto, esse índice é decidido pelo Comitê de Política Monetária (Copom), um órgão independente, e não pelo governo federal, como sugere a publicação. Além disso, também não é verdade que o crédito rural e outras medidas para apoiar pequenos e médios agricultores tenham deixado de ser implementadas.