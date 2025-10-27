Crise nos Correios 2025 (Reprodução / Projeto Comprova)\nConteúdo analisado: Publicação que responsabiliza o governo Lula (PT) pela crise nos Correios.\nComprova Explica: Os Correios comunicaram, no dia 15 de outubro, que iniciaram negociações com bancos públicos para obter um empréstimo de R$ 20 bilhões, como parte de um programa de reestruturação financeira da empresa. Para mostrar como a estatal chegou a essa situação, o Comprova explica o caso.\nIndicadores dos Correios em baixa em 2024\nA crise nos Correios pode ser explicada por diferentes índices que apresentaram desempenho negativo, conforme a última demonstração contábil de 2024, publicada no Diário Oficial da União em 9 de maio de 2025.\nDesempenho financeiro: foi registrado prejuízo de R$ 2,6 bilhões, quatro vezes maior do que o registrado em 2023, estimado em R$ 597 milhões. Foi a primeira vez, desde 2016, que os Correios tiveram prejuízo bilionário em suas operações, sendo que, na época, o rombo foi de R$ 1,5 bilhão (R$ 2,3 bilhões em valores atualizados).