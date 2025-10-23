Circula no X uma foto na qual o cantor Zezé Di Camargo aparece supostamente segurando um cartaz pedindo liberdade para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado à prisão por atentar contra a democracia, e vestindo uma camisa escrita “Eu apoio Bolsonaro”. A imagem não é verdadeira e foi gerada por inteligência artificial.\nNo dia 17 de outubro, o cantor chegou a levantar uma camisa pedindo anista para os presos acusados de participarem dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. No entanto, não estava com a camisa azul nem segurando cartazes, diferentemente do alegado na publicação.\nApesar de ser parecido com o cantor, o rosto na foto do post tem traços um pouco diferentes dos do artista, aparentando ser mais jovem. Além disso, a banda aparece tocando normalmente ao fundo, sem olhar para Zezé. São indicativos de que houve uma mistura de imagens com alterações digitais.