Não há registro de que o ex-ministro Paulo Guedes tenha declarado que “se não fosse Bolsonaro, os nordestinos jamais saberiam que foram deixados propositalmente sem água para serem explorados por caminhões-pipa de famílias poderosas”, diferentemente do que afirmam postagens no X, Facebook, Instagram e Threads. As postagens não citam fontes e apresentam uma montagem, que simula uma publicação do economista em uma rede social.\nA liberação de água da Transposição do São Francisco chegou a ser pausada em novembro de 2022, ainda no governo Jair Bolsonaro (PL), devido a uma fissura na estrutura da Estação de Bombeamento de Salgueiro (PE), o que exigiu manutenção. Interrupções semelhantes já ocorreram em outros momentos, inclusive durante o governo Lula, geralmente motivadas por obras técnicas e ajustes operacionais.