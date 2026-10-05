Golpistas usam o Threads, rede social associada ao Instagram, para divulgar uma falsa campanha da WePink que promete pagamentos de mais de R$ 800 a quem responder uma pesquisa sobre a marca. Os usuários são direcionados a um site que simula a identidade visual da empresa e faz uma série de perguntas que libera um falso crédito em dinheiro. Ao final, os golpistas pedem o pagamento de R$ 19,95 sob a justificativa de uma “taxa antifraude”. Nas redes sociais, usuários relatam nunca terem recebido o valor prometido.\nApesar das queixas dos usuários, a empresa dona do Threads, a Meta — que também é dona do Facebook e WhatsApp —, afirmou ao Comprova que não permite “atividades que visam enganar, fraudar ou explorar terceiros” em suas plataformas. A Meta recomenda que os usuários “relatem qualquer conteúdo que considerem violar os padrões da comunidade do Facebook, as diretrizes do Instagram e os padrões de publicidade da Meta diretamente pelos próprios aplicativos.”