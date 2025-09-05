Conteúdo analisado: Posts que repercutem uma operação de venda de minas de níquel no Brasil pela empresa britânica Anglo American à chinesa Minmetals, mesmo tendo recebido uma oferta maior da Corex Holding, sediada na Holanda. Os autores das publicações associaram a transação à relação comercial entre os governos do Brasil e da China, sem considerar que são empresas privadas que estão envolvidas na operação.\nOnde foi publicado: X.\nContextualizando: A mineradora britânica Anglo American vendeu suas minas de níquel no Brasil para a chinesa Minmetals por US$ 500 milhões, apesar de a holandesa Corex Holding ter oferecido US$ 900 milhões pelas mesmas minas. A operação foi questionada pela Corex em órgãos brasileiros como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).