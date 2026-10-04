Conteúdo analisado: Post afirmando que o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) estaria com mais de 60% das intenções de voto e, Lula (PT), cerca de 30%.\nOnde foi publicado: Instagram.\nContextualizando: Flávio Bolsonaro (PL) não aparece com mais de 60% das intenções de voto em pesquisas eleitorais, ao contrário do que pode dar a entender publicação em canal oficial de Pablo Marçal. Os dados apresentados na postagem, feita neste sábado (3) no Instagram, referem-se a indicadores da plataforma de apostas Polymarket, que não utilizam a mesma metodologia ou critérios exigidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em pesquisas eleitorais.\nA Polymarket é uma plataforma de mercado de previsões baseada em criptomoedas, em que usuários podem apostar em eventos futuros, como resultado de eleições, partidas esportivas e até cenários de guerras. Uma investigação do Aos Fatos também mostrou que a própria campanha do Flávio e outros candidatos tem compartilhado as apostas da Polymarket como pesquisas oficiais. A legislação eleitoral proíbe a divulgação de dados que não sejam das pesquisas registradas.