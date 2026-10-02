As imagens da apresentadora no vídeo são reais, porém, são de 2022, e o alvo das declarações dela era, na ocasião, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). (Reprodução / Projeto Comprova)\nA apresentadora Xuxa não gravou um vídeo criticando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, e pedindo para as pessoas não votarem nele, ao contrário do que afirma uma publicação no Instagram que também viralizou no Threads.\nÉ falso o conteúdo do vídeo, que mescla imagens de Xuxa com trechos de declarações de Lula, atribuindo ao presidente “falas criminosas”. As imagens da apresentadora no vídeo são reais, porém, são de 2022, e o alvo das declarações dela era, na ocasião, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).\nPor meio do Google Lens, o Comprova verificou que o vídeo original é de outubro de 2022, quando Xuxa Meneghel pronunciou-se sobre uma declaração do então presidente Bolsonaro, em que ele afirmou que “pintou um clima” com adolescentes venezuelanas em situação de vulnerabilidade.