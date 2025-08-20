Um post no X desinforma ao citar processos envolvendo parentes próximos do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. O autor da publicação ativou o Grok, inteligência artificial do X, para solicitar uma “lista de todos os processos e prisões envolvendo a família” do parlamentar. Na resposta, a plataforma responde apontando casos envolvendo o pai, a mãe, a avó, o ex-cunhado e o padrasto do político.\nAs ações citadas pelo Grok existiram, mas a plataforma erra ao não informar que, exceto o pai de Motta, todos foram absolvidos pela Justiça em 2021. Ou seja, para quem lê o post, a mãe dele, Ilanna Motta, o ex-cunhado, José Willian Madruga, e o padrasto, Renê Caroca, ainda estão presos, o que não é verdade.\nEm setembro de 2016, no âmbito da Operação Veiculação, do Ministério Público Federal (MPF), a Polícia Federal prendeu preventivamente os três. Ilanna era chefe de gabinete da Prefeitura de Patos, Caroca era prefeito de São José de Espinhara e Madruga comandava o município de Emas — todas as cidades são na Paraíba. A operação também determinou o afastamento de Francisca Motta, avó do deputado, então prefeita de Patos.