A imagem do senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) com uma espingarda na mão e com um elefante abatido ao fundo é falsa. O conteúdo foi gerado com inteligência artificial (IA) e editado para simular a capa da reportagem “O safári dos investigados”, da revista piauí.\nA partir de uma busca reversa via Google Lens, foi possível localizar a reportagem da piauí cuja imagem de capa é uma foto de Flávio Bolsonaro ao lado do advogado Willer Tomaz, do empresário Carlos Alberto de Sá e do senador Weverton Rocha (PDT-MA).\nOs quatro foram fotografados durante um safári feito na África do Sul, em março de 2025. Não há, no entanto, qualquer elefante na foto. A reportagem não menciona se eles participaram de uma caça ou de um abate.\nCaptura de tela da reportagem feita pela revista piauí (Projeto Comprova)