O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não propôs um aumento do salário mínimo para R$ 3 mil, diferentemente do que mostram vídeos gerados por inteligência artificial (IA) no TikTok. Os conteúdos seguem a mesma linha de posts recentemente verificados pelo Comprova que usavam a imagem do candidato Flávio Bolsonaro (PL) falando do salário mínimo no mesmo valor.\nOs vídeos seguem um padrão, em que exibem a figura do presidente ao lado de pessoas comuns (uma policial, um militante do PT e um motoboy). “Acha certo um salário mínimo de R$ 3 mil por mês? Se sim, aperta todos os botões ao lado, principalmente na cruz, e comenta justiça”, dizem os supostos indivíduos que aparecem ao lado de Lula.\nAs publicações apresentam selos de aviso de mídia gerada por inteligência artificial (IA) que foram aplicados pela plataforma ou pelos próprios perfis.