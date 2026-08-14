Como relator do inquérito, Mendonça tomou atitudes que foram encaradas pela PF como uma intervenção indevida nas investigações (Reprodução/ Comprova)\nConteúdo analisado: Post em que o autor pergunta ao Grok, a inteligência artificial do X, se “é verdade que André Mendonça destacou delegados que atuaram na Lava Jato para investigar Lulinha”. A ferramenta responde que “não há confirmação de que André Mendonça tenha designado a equipe da PF com delegados da Lava Jato para investigar Lulinha”.\nOnde foi publicado: X.\nContextualizando: Em uma interação com o Grok, um usuário da rede social X questiona se André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), designou uma equipe da Polícia Federal (PF) formada por delegados da Operação Lava Jato para investigar Fábio Luís da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula (PT). A ferramenta respondeu que “não há confirmação”, mas a resposta é imprecisa. Ministros do Supremo não possuem prerrogativa legal para escolher delegados em um inquérito.