Conteúdo analisado: Publicação em rede social usa vídeo sobre mudança em regra para fintechs para sugerir criação de um “imposto sobre Pix”. Nova norma publicada pela Receita Federal equipara bancos digitais aos tradicionais e obriga o repasse de informações sobre movimentações financeiras, mas não prevê nenhuma taxação ou cobrança.\nComprova Explica: Uma nova regra anunciada pela Receita Federal passa a exigir dos bancos digitais, também chamados de fintechs, o envio das mesmas informações financeiras já cobradas dos bancos tradicionais. A norma consta na Instrução Normativa 2.278, publicada no fim de agosto. A medida visa aumentar a transparência dessas instituições de pagamento e combater crimes como fraudes e lavagem de dinheiro, segundo o próprio documento. A exigência foi publicada um dia após as operações Carbono Oculto, Quasar e Tank, que revelaram o uso de bancos digitais e postos de gasolina para supostos esquemas financeiros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) em todo o país.