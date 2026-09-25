Ao Comprova, Ives Gandra reiterou, por e-mail, que não se lembra de ter dado a declaração que circula nas redes sociais (Divulgação / Projeto Comprova)\nUma publicação nas redes sociais atribui ao jurista Ives Gandra a declaração de que votar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) significaria uma “tolerância moralmente insustentável com o crime e o criminoso”. A frase, porém, circula na internet desde 2022 e não há registro que comprove que tenha sido dita ou escrita por Gandra.\nNa legenda, a postagem diz que a declaração teria sido citada pelo Jornal Correio Braziliense e pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, o Comprova não encontrou quaisquer registros sobre a suposta fala de Ives Gandra em buscas nesses sites ou mesmo em outros.\nEm agosto, Ives Gandra publicou em seu perfil oficial no Instagram que não se lembra de ter dito a frase sobre Lula, mas que poderia ter dito algo semelhante quando o presidente esteve preso, entre 2018 e 2019, em meio a apurações sobre casos de corrupção na Operação Lava Jato.