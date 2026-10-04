Não é verdade que autoridades tenham emitido um alerta aos eleitores devido a ameaças de segurança e golpe de Estado neste domingo (4), diferentemente do que alegou um post no TikTok. Ao Comprova, a Polícia Federal (PF) informou que não fez o aviso.\nSem apresentar fontes, o conteúdo viral – checado por sugestão de um leitor, que o enviou para o WhatsApp do Comprova – compartilha a orientação de que pessoas retornem a suas casas após o voto, devido ao “risco de acidentes, brigas ou golpe de Estado”. Contudo, até o momento, não foi identificado registro de problemas de segurança no pleito eleitoral.\nEm coletiva de imprensa nesta tarde, ainda durante a votação, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kássio Nunes Marques, afirmou que as eleições acontecem com “normalidade”, sem o registro de ocorrência grave. Segundo o ministro, em todo o Brasil, 59 pessoas foram conduzidas pelas forças policiais por suspeita de ilícitos eleitorais.