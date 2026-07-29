Diante do crescimento exponencial de fraudes virtuais e do uso malicioso de tecnologias como inteligência artifi cial e deepfakes, o Projeto Comprova — iniciativa colaborativa liderada pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) — lança um programa especial voltado à investigação de golpes digitais e desinformação financeira. A ação conta com o apoio do TikTok e abrange o treinamento de profissionais, além de um curso gratuito de capacitação aberto a jornalistas e estudantes de comunicação.\nA urgência da pauta é reforçada por dados recentes: 83,2% dos brasileiros afirmam ter medo de serem vítimas de fraudes financeiras pela internet ou pelo celular, o que os coloca à mesma altura do medo de crimes violentos, como o roubo à mão armada (82,3%). O dado integra o relatório “Medo do crime e eleições 2026: os gatilhos da insegurança”, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Datafolha. Além disso, um levantamento anterior do instituto de pesquisa, divulgado em 2025, apontou que “um em cada três brasileiros sofreu algum golpe financeiro virtual com prejuízo nos últimos 12 meses”.