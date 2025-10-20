Não há provas de que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes tenha ignorado trâmites formais de cooperação jurídica e penal internacional ao pedir a prisão de uma brasileira que mora nos Estados Unidos.\nFlávia Cordeiro Magalhães diz ter cidadania americana e morar nos Estados Unidos há mais de 20 anos. O advogado dela, Paulo Faria, afirmou que agentes da Polícia Federal (PF) teriam ido ao país norte-americano para vigiá-la e prendê-la à revelia das autoridades locais, o que seria ilegal. O Comprova entrou em contato com Faria, mas ele não apresentou provas do que disse.\nSegundo professores de Direito Internacional e Penal da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal Fluminense (UFF), consultados pelo Comprova, os elementos do relato do advogado – caso de fato constem no processo – levam a crer o contrário do que ele afirma: que os trâmites legais de cooperação internacional foram seguidos por Moraes (detalhes mais abaixo).