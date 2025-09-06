Brasil e África do Sul não foram excluídos do Brics, grupo econômico que reúne os países emergentes, nem há indícios de que sejam alvo de uma coalizão de outros países do bloco para remodelar a aliança. As afirmações foram feitas em uma publicação na rede social X.\nO post analisado pelo Comprova tira de contexto imagens de uma reunião da Organização para a Cooperação de Xangai, composta por China, Rússia, Índia e outros países, para sugerir que as nações estariam fazendo um novo arranjo político para excluir Brasil e África do Sul do Brics. A publicação não cita a fonte das informações e tenta sugerir que esse seria o motivo da ausência dos líderes do Brasil e África do Sul do encontro. O texto é acompanhado de um vídeo com um comentário da CNN Brasil que traz imagens dos líderes de China, Rússia e Índia na cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai, entidade de países asiáticos da qual o Brasil não faz parte.