Tática de spoofing para aplicar golpes de engenharia social\nComo os golpistas abordam as pessoas: Criminosos ocultam a identificação real da origem das ligações telefônicas para a prática de golpes a partir de uma técnica conhecida como spoofing. O termo vem do verbo spoof, que significa “enganar” em inglês. Na prática, o número de telefone que aparece no visor do celular de quem recebe a ligação é diferente do número que, de fato, está realizando a chamada.\nSegundo o professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal Fluminense (UFF), Igor Monteiro Moraes, o spoofing é feito a partir de softwares específicos e utilizado pelos golpistas com dois objetivos: dificultar a identificação de quem está praticando o golpe e simular um número que aumente a probabilidade de o recebedor atender a ligação.