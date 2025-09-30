A produção da Toyota no Brasil foi suspensa devido a uma forte tempestade que danificou a unidade de Porto Feliz (SP), onde são produzidos motores, e não por uma suposta crise econômica no país, como sugere publicação feita pelo vereador de São Paulo Rubinho Nunes (União Brasil).\nNo post, o parlamentar alega que a paralisação teria relação com a gestão econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Como fontes, a postagem apresenta uma reportagem da Revista Oeste sobre a suspensão da produção e um recorte de um discurso de Lula, no qual ele parece fazer uma crítica à montadora.\nOcorre que o próprio texto da revista começa citando que a fábrica foi devastada por uma “microexplosão atmosférica”. Já no trecho do vídeo recortado, Lula aparece dizendo: “Porque se eu falar bem da Toyota, como falou aqui o Haddad, a Maria [das Dores, representante dos colaboradores], o companheiro Alckmin, o meu companheiro Evandro Maggio [presidente da montadora] vai ter que me dar um carro de presente. Como o presidente da República não pode receber um carro de presente, porque vão dizer que é corrupção, então eu me eximo de falar tão bem da Toyota, porque vocês conhecem a Toyota melhor do que eu”.