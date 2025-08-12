O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não ameaçou enviar tropas para prender Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), diferentemente do que afirma post viral no TikTok.\nO autor da publicação cita a Lei Magnitsky e diz que o envio de militares seria porque o magistrado brasileiro estaria “violando gravemente a democracia e os direitos humanos”. De fato, Trump usou a norma contra Moraes, mas em nenhum momento sugeriu publicamente que enviaria militares para o Brasil.\nComo o Comprova já mostrou, a Lei Magnitsky está prevista na legislação norte-americana e é aplicada contra estrangeiros acusados de corrupção ou violação dos direitos humanos.\nPreta Gil não escreveu carta a Bolsonaro; vídeo foi gerado por inteligência artificial\nAdélio atacou Bolsonaro sem auxílio externo, concluíram investigadores e a Justiça