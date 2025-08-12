Não há registro de nenhuma transferência de dinheiro da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, para veículos de imprensa brasileiros. Uma postagem no X engana ao afirmar que a USAID “pagou para a imprensa aumentar os números de mortes” de covid-19 no Brasil. A acusação é uma referência ao consórcio de veículos de imprensa criado em 2020 para divulgar os dados da pandemia no país, mas ela não se sustenta. A coleta de dados era feita diretamente com as secretarias de saúde estaduais e os números batem com o que foi divulgado pelo governo federal.\nA publicação desinforma ao dizer que a USAID buscava “estigmatizar [o então presidente Jair] Bolsonaro como responsável [pelas mortes por covid-19] só para influenciar nas eleições”, fazendo referência ao processo eleitoral brasileiro de 2022. A criação do consórcio foi uma resposta a ações do governo de Jair Bolsonaro, hoje no PL. Em 6 de junho de 2020, o Ministério da Saúde passou a divulgar apenas os dados de covid-19 referentes a novos casos e óbitos nas últimas 24 horas, retirando os totais acumulados e outros índices importantes.