Ao contrário do que afirmam vídeos publicados no X e no TikTok, o padre José Augusto Souza Moreira não convocou os fiéis da Igreja Católica a não votar no Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições de 2026. O vídeo é um recorte de uma transmissão ao vivo realizada no dia 5 de outubro de 2010, na TV Canção Nova. Na ocasião, o sacerdote afirmou: “No PT eu não voto”, referindo-se à ex-presidente Dilma Rousseff, que, na época, disputava o segundo turno das eleições.\nSermão é antigo e descontextualizado\nDiante da repercussão do sermão, a representação da ex-presidente afirmou, na época, que o padre teria emitido opiniões ofensivas contra ela e o partido. “Dentre outras afirmações falsas e ofensivas, de cunho difamatório e calunioso, o referido padre afirma que o PT é a favor da interrupção de gestações indesejadas”, diz o texto. Por conta disso, Dilma e a coligação pediram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o tempo de 15 minutos como direito de resposta, a ser transmitido no horário matutino, assim como foi a transmissão do sermão. A Canção Nova ofereceu oito minutos em um acordo extrajudicial, mas a relatora, ministra Nancy Andrighi, rejeitou o acordo e afirmou que caberia à Justiça Eleitoral decidir sobre eventual direito de resposta.