A cantora Ivete Sangalo não afirmou que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o único presidente que teve coragem de “peitar o império” e de “mandar um recado duro para quem sempre humilhou o Brasil”, diferentemente do que mostra vídeo no YouTube. A publicação foi feita no contexto da crise diplomática entre o governo brasileiro e os Estados Unidos devido à taxação de 50% anunciada por Donald Trump.\nO vídeo mostra a cantora em um programa de auditório concedendo uma entrevista e supostamente destacando avanços na economia brasileira promovidos ao longo dos três mandatos de Lula e criticando a decisão do governo norte-americano de taxar produtos brasileiros e quem apoiou a medida.\nPara checar se a cantora realmente teria feito tais declarações, o Comprova localizou a gravação da entrevista e constatou que se trata do programa “Sem Censura”, da TV Brasil, disponibilizado no YouTube. A transmissão ocorreu em 20 de janeiro de 2025, com apresentação da jornalista Cissa Guimarães e participações do cantor Márcio Victor, da banda Psirico, e da atriz Maíra Azevedo.