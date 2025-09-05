Uma voz gerada por inteligência artificial foi usada no vídeo que inicialmente espalhou a desinformação a respeito da primeira-dama (Reprodução / Projeto Comprova)\nAo contrário do que afirma um vídeo, não é verdade que a primeira-dama, Janja da Silva, tenha tentado comprar uma mansão na Flórida avaliada em US$ 15 milhões com recursos públicos desviados do Brasil. Também não há indícios de que a suposta operação teria sido barrada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.\nNo TikTok, um ex-locutor esportivo reproduz as alegações de um vídeo publicado em um canal do YouTube que não apresenta nenhuma prova. A narração da gravação original é creditada a um suposto jornalista investigativo chamado André Molina, sobre o qual não há qualquer registro.\nO vídeo no YouTube que deu origem ao boato começa da seguinte forma: “Meu nome é André Molina, repórter investigativo há mais de 15 anos, e hoje trago a vocês uma reportagem…”. No entanto, a voz tem características de ter sido gerada por inteligência artificial. Um trecho do áudio do vídeo foi submetido à ferramenta Hiya.com do InVID, que detecta conteúdos sintéticos.