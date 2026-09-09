(Projeto Comprova)\nO veículo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi hostilizado com uma chuva de ovos em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, em 5 de setembro, ao contrário do que aponta um vídeo compartilhado no X. Em 9 de setembro a publicação já havia alcançado mais de 2,3 milhões de visualizações. Na verdade, o registro se refere a uma onda de protestos na Albânia, conhecida como Revolução dos Flamingos, e não à chegada de Lula ao interior paulista.\nA partir de uma busca reversa feita pela ferramenta InVID, foi possível identificar publicações de julho de 2026 com uma gravação similar à do vídeo descontextualizado. O movimento na Albânia levou milhares de pessoas às ruas para contestar a construção de um empreendimento turístico de luxo associado à família de Donald Trump, numa zona ambientalmente protegida.