-Prédio Decorado (1.3420477)\nUm prédio localizado no Setor Bueno, em Goiânia, chamou atenção de uma corretora de imóveis por decorar cada um de seus andares com uma bandeira do Brasil. Em clima de Copa do Mundo, a decoração se destaca com a faixada totalmente decorada para o evento esportivo.\nDe acordo com Marillia Gabriella Barbosa, corretora de imóveis responsável pelo vídeo, o edifício chamou sua atenção quando ela passou de carro em frente ao local no último domingo (7). “Sou apaixonada por Goiânia! Então quando vejo algo diferente eu sempre gosto de filmar para postar! E o diferencial desse prédio é que tem bandeiras em todos os apartamentos!”, disse em entrevista ao POPULAR.\nNo vídeo, Marillia destaca a empolgação dos moradores do prédio: “Esse prédio aqui ó: já estão bem animados para a Copa do Mundo. Olha para vocês verem, todos os moradores com as bandeiras do Brasil aqui na faixada dele!”, ressalta.