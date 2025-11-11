Nesta terça-feira (11), as plataformas de ecommerce e lojas fazem festival de descontos aproveitando a data típica na China conhecida como Dia dos Descontos. Empresas como AliExpress, TikTok, Mercado Livre, Casas Bahia e Amazon prepararam estratégias diferentes para atrair clientes.\nO AliExpress, do grupo Alibaba, aposta em compras coletivas com a ferramenta Group Buy. Na ferramenta, um grupo de pessoas tem de se unir para formar um número mínimo de compradores e destravar descontos maiores.\nMelhor data no comércio requer cautela com dívidas\nDecoração, brindes e sorteios já são apelo às compras de Natal\nO AliExpress ainda oferecerá frete grátis, cashback (devolução de parte do valor pago em forma de crédito) de até 20% em sites parceiros e lançará o "Marcas+", canal premium para marcas como Xiaomi e Lenovo.