Goiânia recebe, nesta quinta-feira (26), o lançamento oficial do 16º Congresso Brasileiro do Cooperativismo de Crédito (Concred). A apresentação da programação será feita pelo Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás (OCB/GO) e pela Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito (Confebras), no Edifício Goiás Cooperativo, na capital.\nA solenidade, com início às 8h30, também marcará o lançamento do selo comemorativo pelos 70 anos do Sistema OCB/GO — instituição responsável pela representação, defesa, formação e desenvolvimento do cooperativismo em Goiás, conhecida como Casa do Cooperativismo Goiano.\nAo POPULAR, o presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira, ressaltou que o congresso representa um momento estratégico para o setor.\nA proposta é reunir autoridades, lideranças cooperativistas, gestores e especialistas para discutir o papel estratégico do cooperativismo de crédito no desenvolvimento econômico do país", apontou.