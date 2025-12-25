Se vencer sozinho, o ganhador do R$ 1 bilhão estimado como prêmio da Mega Sena da Virada deste ano terá em mãos um valor capaz de comprar até 200 Ferraris, mais de uma dezena de helicópteros e algumas centenas de imóveis. A premiação deste ano é a maior de toda a história.\nCom R$ 1 bilhão compra-se, por exemplo, 190 Ferraris Sf90 modelo 2023 –veículo que gira em torno de R$ 5,2 milhões segundo a tabela Fipe. Se considerados modelos inferiores ou mais antigos, a quantidade pode superar 200.\nMega da Virada tem novo horário para apostas; veja outras mudanças\nMega da Virada com prêmio de R$ 1 bilhão: veja datas e horários para apostar\nEntre carros populares, o prêmio da Mega da Virada compra até 13,6 mil modelos Chevrolet Onix 2025 ou 18 mil Volkswagen Gol 2023, considerando a tabela Fipe.\nA bolada também permite a aquisição de ao menos 15 modelos de helicópteros novos e mais modernos, a exemplo do Airbus H145, o mesmo utilizado pelo jogador Neymar, cujo valor varia hoje entre R$ 50 milhões e R$ 65 milhões.