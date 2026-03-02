A medida pode beneficiar cerca de 45 mil funcionários no estado e ampliar o número de contratações (Fábio Lima/O Popular)\nA proposta de fechamento dos supermercados aos domingos em Goiás deve ganhar forma oficial nos próximos dias e já coloca no centro do debate a dificuldade de contratação no setor, especialmente entre jovens da chamada Geração Z. A minuta do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Goiás (Secom-GO) pede o fechamento obrigatório aos domingos, redução da jornada para 36 horas semanais e o fim da escala 6x1. Segundo o sindicato, a mudança pode aumentar a mão de obra e tornar o setor atrativo para trabalhadores mais jovens, que resistem a escalas com folgas apenas no meio da semana.\nEm apuração do jornal O Popular, a Convenção Coletiva de Trabalho entre empresários e empregados de supermercados, hipermercados e atacarejos do estado - que está sendo discutida neste mês de março e passa a vigorar em 1º de abril - pode determinar o fechamento dos estabelecimentos aos domingos. A proposta é defendida pelo Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Goiás (Secom-GO) e será votada em assembleia pelo sindicato patronal.