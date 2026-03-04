Goiás é um dos estados brasileiros onde se discute na Justiça a validade da definição de valores mínimos para pedidos em restaurantes e lanchonetes em plataformas de delivery. Nesta quinta-feira (5), deve ser julgada uma ação civil pública, proposta pelo Ministério Público (MPGO), que pode proibir estes e outros estabelecimentos de estipularem um valor mínimo para as compras. De acordo com representantes das empresas, a proibição coloca em risco os negócios de pequenos e médios restaurantes no estado e em todo o País.\nUma discussão semelhante já resultou na aprovação de uma lei estadual na Paraíba, onde os negócios relatam perdas financeiras. “Impactou diretamente nos custos. Há no cardápio itens de baixíssimo valor, como garrafas de água, e o valor pago por esse item não cobre a taxa de entrega, que é maior que o valor do produto”, relata Julio Palumbo, do restaurante paraibano Casa São Paulo. A saída foi limitar o acesso a esses itens, substituindo produtos de pequenas embalagens por embalagens maiores, mas alguns não podem ser retirados e o estabelecimento fica com o prejuízo.