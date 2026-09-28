O maior adensamento em algumas regiões cria necessidades que serão supridas pela ampliação do comércio local. “Um exemplo disso foi o adensamento do Alto do Bueno, que se tornou pujante porque atraiu todos os tipos de empresas de comércio e serviços”, lembra o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-GO), Felipe Melazzo.\nEm bairros mais afastados isso formou pequenas centralidades em microrregiões. “Essa é a vantagem da cidade compacta, que teve conceito estabelecido no Plano Diretor de 2007, que é o desenvolvimento econômico ao longo dos eixos criados pelo poder público e a iniciativa privada gera o desenvolvimento”, destaca. O problema é que nem todos os eixos foram desenvolvidos e tiveram investimentos adequados, o que gerou desequilíbrios, principalmente na mobilidade.