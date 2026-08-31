Mais de 51 mil pessoas tornaram-se sócias de uma cooperativa em Goiás, no ano passado, um aumento de 139 cooperados novos por dia. No primeiro trimestre deste ano, mais 18,2 mil pessoas se associaram a uma cooperativa em Goiás. Com isso, o total de cooperados no estado saltou de 666 mil em 2024 para 735 mil nos três primeiros meses do ano, um crescimento de 10,4%, segundo o Anuário do Cooperativismo de Crédito 2026. O crescimento foi puxado pelo cooperativismo de crédito, que chega em locais onde os bancos tradicionais estão deixando de operar.\nA soma de cooperados de crédito em Goiás já chega a 658 mil em 2026, segundo monitoramento do BureauCoop, painel interativo com informações de representação e financeiras das cooperativas de crédito. Elas incluíram 45 mil novos sócios somente em 2025, totalizando 618.554 cooperados, o equivalente a 86% de todo o estado. Sozinho, o ramo incluiu 123 novas pessoas por dia. A expansão do sistema foi discutida durante o Congresso Brasileiro do Cooperativismo de Crédito (Concred), considerado o maior evento do mundo voltado para o setor, realizado em Goiânia.